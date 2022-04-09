新冠肺炎专门病床减少……筛选诊疗所也将中断快速抗原检查. April. 09, 2022 18:17. by 李智云记者、李智允记者 easy@donga.com,asap@donga.com. 随着新冠流行的减少，韩国政府接连出台了“后奥密克戎”对策：决定阶段性地减少以非常体制运营的新冠专门病床，并减少生活治疗中心和筛选诊疗所的运营。 中央灾难安全对策本部8日表示，计划从18日开始分阶段减少7000多个新冠重症病床，并阶段性地缩小生活治疗中心的运营规模。以当天为准，在全国运营的中等症病床共有24618张，占用率仅为35%。以居家治疗为原则，轻症和无症状患者入住的生活治疗中心占用率降至18%。为了棚户区或考试院居住者、孤寡老人等在家治疗困难的部分确诊患者，计划只保留部分生活治疗中心。 从11日开始，在筛选诊疗所不进行快速抗原检查。60岁以上的高龄人群可以像以前一样在筛查诊疗所接受基因扩增（PCR）检查，但如果未满60岁，只能在社区医院接受新冠检查。防疫当局正在讨论在首尔高尺天空巨蛋等室内体育赛场观众席上允许进食的方案。 防疫当局试图阶段性地将医疗体系恢复到新冠疫情之前，在这种情况下，国立中央医疗院8日召开记者招待会，主张恢复连续2年以非常体制启动的公共医疗机构的功能。据国立中央医疗院透露，全国公共医疗院将作为传染病专门医院投入到应对新冠疫情，以2020年为基准，住院患者人数比前一年平均减少了25.5%，外来患者减少了31.6%。全国地方医疗院联合会会长赵承衍表示：“随着现有医疗团队的脱离，地方公共医疗担心‘溃灭’。” 截至9日零时，国内累计新冠确诊患者将超过1500万人。自3月23日突破1000万人后，时隔17天又增加了约500万人。截至8日零时，新冠新增死亡人数为373人，连续三天超过300人。虽然新增确诊病例规模有所减少，但危重症、死亡患者仍不减少的趋势仍在持续。翰林大学江南圣心医院感染内科教授李在甲分析说：“出现300名以上死亡者的情况将持续1、2周以上。”

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