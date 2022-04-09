驻韩美军大使提名人：“朝鲜是不良政权……必须坚持CVID”. April. 09, 2022 18:23. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国驻韩大使提名人菲利普•戈德伯格（照片）当地时间7日将朝鲜定性为“不良政权（rogue regime）”，并表示：“必须坚决、持续地坚持完全、可验证、不可逆的无核化。”针对提高核威胁水平的朝鲜，美国拜登政府正在加速采取强硬措施。 戈德伯格当天在美国参议院外交委员会批准听证会上表示：“CVID非常符合美国的遏制政策，旨在扩大和深化韩美同盟，从违反联合国安理会所有决议的朝鲜不良政权中防卫（韩国）。”朝鲜对CVID表示强烈反对，称这是“要求单方面投降”。拜登政府也应文在寅政府的要求，一直使用韩半岛的“完全无核化”一词，而不是CVID。 戈德伯格表示：“朝鲜的冲击性、持续的挑衅是非常令人担忧的事情，”“我们应该与韩国、日本建立牢固的同盟关系，以强化的威慑力应对。”他接着说：“朝鲜为了缓和制裁持续施压。同时想抓住两只兔子。”这意味着，最近朝鲜接连发起挑衅，试图在维持核拥有国地位的同时缓和对朝制裁。 戈德伯格的CVID发言是在拜登政府预告朝鲜有可能发起挑衅并表明强硬应对方针的情况下做出的。美国继公开朝鲜试射洲际导弹和重启核试验动向的相关情报后，又透露出推进联合国安理会新的对朝制裁和展开战略资产的可能性。戈德伯格曾在2009年至2010年担任美国国务院对朝制裁协调官，全权负责2009年5月朝鲜进行第二次核试验时通过的联合国安理会对朝制裁1874号的执行工作。

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