青瓦台机构压缩轮廓初现……希望它成为摆脱“帝王式总统”的第一步. April. 07, 2022 07:55. . 当选总统尹锡悦的青瓦台机构改革构想正在初现轮廓。首先决定不废除首席秘书的所有职务，只取消“3室长12首席”体制中的政策室长、就业首席秘书、民政首席秘书的职务。据悉，其余首席秘书的名称正在考虑改为强调参谋性质的助理。总统室的工作人员也将减少30%左右。这是根据青瓦台的作用和功能大幅减少散漫、臃肿的内部组织和人力的“小青瓦台”构想。 废除政策室长和两个首席秘书的职务，是值得肯定的决定。政策室在卢武铉政府时期开始设立，在李明博政府和朴槿惠政府中消失，但在文在寅政府上台后重新复活。它对于政府部门可以自己做的事情，每桩每件都要事先介入，“叠床架屋”的争议不断。就业首席秘书是根据文总统的“一号指示”为创造工作岗位而设立的。但在民间领域创造工作岗位方面没有取得什么成果，甚至出现了“只创造了就业首席秘书工作岗位”的讽刺。掌管检察机关、警察、国税厅等权力机关的民政首席秘书一直被认为是无所不为的青瓦台权力的象征。 在压缩青瓦台组织规模的同时，也要改善错误的行为。一直以来，青瓦台不仅对政府部门的业务，对部门人事也行使了过度的影响力。因此，公职社会只看青瓦台眼色行事的“伏地不动”已成为家常便饭。最近国务总理候选人韩德洙对尹锡悦说，“人事权如果交给责任部长，公务员社会氛围就会好转”，也是出于这样的认识。 借此机会，有必要研究调整总统室和内阁作用的方案。即使是为了防止业务重复，总统室也需要集中进行中长期战略课题和未来规划，内阁则需要把焦点放在应对悬案上。总统室和内阁也应该摆脱单方面、垂直的上下关系，转变为可以自由提出意见和讨论的水平关系。只有这样，才能灵活有效地应对复杂的悬案。克服帝王式总统制是韩国政治长期以来的课题。期待尹锡悦的“小青瓦台”能成为第一步。

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