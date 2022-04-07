隐藏的身份. April. 07, 2022 07:55. . 身穿黑色礼服的少女坐在柔软的扶手椅上。背景和椅子都是红色，给人留下了深刻的印象。皮肤白皙的少女虽然面无表情，但她凝视画面外的眼神却显得非常舒服。这少女到底是谁呢？ 威廉•切斯是19世纪美国的代表性印象主义画家和献身教育者。他在纽约修学后在德国慕尼黑以画家身份活动，开始小有名气。1878年切斯回到纽约，在著名画家们聚居的第10街设立了工作室。他在人物、风景、静物、彩色蜡笔、水彩画等几乎所有领域都很出色，但尤以名流的肖像画而闻名。当代纽约主要人士成为他的作画模特。但是这幅画中的模特例外是保育院的孤儿少女。 当时美国是一个非常年轻的国家，根本没有福利制度。贫困的父母每天在工厂或码头工作14个小时，而孩子们却被彻底搁置。对此，出现了具有收容所概念的保育员。保育院的孩子中只有10~20%是实际孤儿，大部分是因为贫困而被遗弃的。保育院设施恶劣，体罚和暴力泛滥。曾是教育者的切斯可能对在邻居保育院发现的这名少女产生了同情心。也许是想提出孤儿的社会问题。这幅画在完成的1884年春天以《小孤儿》的直接题目在美国美术家协会展示会上首次公开，引起了反响。但画家当年6月参加在比利时举行的《二十人会》展览时，突然将题目改为“松弛”。 切斯为什么在欧洲进步集团展上展出时选择了中立的题目呢？也许是故意隐瞒差点成为社会争论点的模特的身份，希望观众们只集中于画本身。他希望看画人不要对孤儿有偏见，只看到红色和黑色和谐的画中的重要人物。

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