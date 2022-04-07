销售火爆，Galaxy S22上市仅6周就卖出100万部. April. 07, 2022 07:55. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 三星电子的旗舰智能手机“Galaxy S22”系列上市6周后，预计国内销量将超过100万部。上市后，虽然卷入了GOS（游戏优化服务）争议，但销售速度反而比前作快。 三星电子6日表示，对Galaxy S22系列的国内销售业绩进行初步统计的结果显示，在正式上市43天后的8日，销量将突破100万部。相当于平均每天售出2.3万多部。Galaxy S22系列销售100万部所需的43天比前作Galaxy S21的57天提前了2周时间。这比2019年上市的Galaxy S10的47天还要快4天。与历代S系列相比，这是继2017年Galaxy S8的37天、2011年Galaxy S2的40天之后，历代第三快突破100万部大关的。在2019年以后推出的第5代（5G）机型中，22系列初期的销售业绩最好。 从型号来看，继承“Galaxy Note”系列的Galaxy S22 Ultra占总销量的一半以上。Galaxy S22 Plus和Galaxy S22分别占据了20%左右的比重。 Galaxy S22上市后，在部分消费者之间因GOS绕道不可行等问题引发争议，一度陷入了困境。三星电子立即通过软件（SW）更新，放宽了GOS义务化措施，并开始安抚舆论。对此，设备经验（DX）事业部门长、三星电子副会长韩宗熙在上个月的股东大会上还亲自向股东们道歉。 三星电子相关人士表示：“第一季度（1 ~ 3月）韩国国内智能手机市场的需求比前一年减少了10%以上，考虑到全球供应网问题越来越严峻，韩国国内的销售算是取得了相当不错的成绩。” 三星电子解释说：“Galaxy S22系列在全球市场的销量与前作相比增加了20%以上，在部分国家也呈现出70%左右的增长率。”

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