瞄准冠军宝座的切尔西和皇马，“偏偏在八强战提前相遇”. April. 05, 2022 07:48. by 李元洪 bluesky@donga.com. 是光荣再现，还是一雪上赛季的耻辱？ 欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛“卫冕冠军”切尔西（英格兰）将于7日邀请该赛事最多（13次）冠军皇家马德里（西班牙）前往主场英国伦敦，进行2021~2022赛季8强赛的首回合比赛。两队的对决被认为是6日开始的本赛季8强赛中的最佳对决。因为这是上赛季冠军和本赛季冠军候选球队之间的对决。切尔西在上个赛季的4强中击败皇马进入了决赛。切尔西希望重现上赛季的光荣，皇马则希望一雪前耻。 两队的比赛被压缩为野心和威望的对决。切尔西队则表现出新锐球员的野心，如帝莫•韦尔纳（26岁）、克里斯蒂安•普利希奇（24岁）、卡勒姆•哈德森•奥多伊（22岁），而皇马队则表现出卢卡•莫德里奇（37岁）、卡里姆•本泽马（35岁）等球员的老练。 皇马在本赛季16强赛中击败了里奥内尔•梅西（35岁）和基利安•姆巴佩（24岁）领衔的豪华军团巴黎圣日耳曼（PSG•法国），而且球队最近在西甲联赛中也处于领先地位。相反，目前停留在英超（EPL）第3位的切尔西最近在EPL中以1比4大败给布伦特福德，状态多少有些起伏不定。 切尔西还在与比赛以外的事情作斗争。切尔西俱乐部老板、俄罗斯石油财阀出身的罗曼•阿布拉莫维奇（56岁）成为英国政府的制裁对象后，切尔西的营业活动和经费支出也受到了制约。由于不能随意出售门票，主场球迷也只能有部分季票持有者入场，而且选手团的运营费用也大幅减少。切尔西的出售正在推进中，球队不确定的未来正在萎缩球员们的心理。 另外，6日举行的曼彻斯特城队（曼城•英格兰)和马德里竞技队（ATM•西班牙）的比赛是英超领头羊和西甲第三名之间的对决。曼城虽然成为了英超最强的球队之一，但至今还没有捧起过“大耳朵杯”（冠军联赛冠军奖杯）。上赛季没能越过切尔西的壁垒，获得了亚军。曼城以利雅得•马赫雷斯（31岁）、拉希姆•斯特林（28岁）为首，表现出了一定要战胜安托万•格列兹曼（31岁）和路易斯•苏亚雷斯（35岁）率领的马德里竞技队的意志。

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