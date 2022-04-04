朝鲜金与正辱骂徐旭是“妄谈先发制人的疯子”. April. 04, 2022 09:03. by 申镇宇记者、华盛顿=常驻记者文炳基 niceshin@donga.com、weappon@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、朝鲜劳动党副部长金与正（照片）3日用“疯子”“对抗狂””垃圾”等语言炸弹猛轰韩国国防部长徐旭，对韩方进行了猛烈抨击。时隔半年发表谈话的金与正明确表示，此次谈话是金正恩的意思。有分析认为，继试射新型洲际导弹之后，又有人提出朝鲜进行核试验的可能性，朝鲜是在“重大挑衅”之前把责任推卸给韩方，以积累名分。在朝鲜挑衅迫在眉睫的情况下，美国当地时间1日以涉嫌违反联合国安理会决议为由，对支援弹道导弹开发项目的5个朝鲜团体进行了制裁。 金与正3日通过朝鲜中央通讯社发表谈话时表示：“南朝鲜（韩国）国防部长1日妄称对我国进行先发制人打击，流露出了反共和国的对抗疯狂。”她还警告说：“南朝鲜可能会因为国防部长胡言乱语而面临严重的威胁。”这是针对徐旭讲话而做出的猛烈批评。此前徐旭曾表示，“如果（朝鲜）导弹发射征兆明确，韩国具备对发射起点和指挥、支援设施进行精密打击的能力”。 金与正自称朝鲜是“核拥有国”，表示“将重新考虑对南朝鲜的很多问题”，甚至暗示了进一步挑衅的可能性。此前在金与正的谈话之后，朝鲜曾采取切断南北通信联络线、炸毁开城南北共同联络事务所、进行导弹挑衅等举动。朝鲜军队中排名第一的党书记朴正天也在当天的谈话中威胁称：“将把军事力量集中到摧毁首尔的主要目标和南朝鲜军队上。” 在朝鲜暴走的情况下，美国的应对水平也在提高。时隔8天，美国财政部再次将5个朝鲜团体列入制裁名单。此次追加的是总管朝鲜弹道导弹开发的火箭工业部及其下属的朝鲜胜利山贸易公司、合掌江贸易公司、云天贸易公司等。

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