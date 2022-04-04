新增确诊病例连续三天超过20万人……欧洲出现新变异毒株“XE”. April. 04, 2022 09:03. by 李智云记者 easy@donga.com. 随着韩国新冠流行进入缓慢的减少趋势，新增确诊患者连续三天保持在20万人左右。 以3日零时为准，单日新增确诊患者为23.4301万人，一度增至40万人的一周日均确诊患者数减少到了不到30万人线（29.4105万人）。这是继3月12日（28.4802万名）之后，时隔22天再次出现。以当天为准，新增死亡人数为306人，连续5天出现每天300~400人左右的新冠死亡人数。据分析，新增确诊患者虽然呈缓慢减少趋势，但在流行高峰期剧增的患者在两三周之后会恶化为危重症，到4月初中旬为止，重症患者和死亡者有可能增加。 从4日开始，保持社交距离将调整为“聚会人员限制10人以内，营业时间限制午夜之前”。政府计划，如果流行趋势明显减少，从18日开始解除除室内戴口罩以外的大部分防疫措施。 自海外入境者的隔离义务已被解除，仁川国际机场的防疫设施也被拆除，在海外发现了隐形奥密克戎变异后的另一种变异病毒“XE”。据英国《独立报》等外媒当地时间3日报道，继英国之后，台湾也发现了奥密克戎和隐形奥密克戎病毒相结合的XE毒株。防疫当局解释说：“根据英国初期的分析，XE的增速比隐形奥密克戎快10%，”“发病件数较低，包括增速在内的传播力、重症度等还需要进一步调查分析。”高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）表示：“既然解除了海外入境者的隔离义务，国内迟早也会发现XE，”“如果XE扩散，流行减少速度可能会变慢。”

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