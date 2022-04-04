美好的事物很快就会消失. April. 04, 2022 09:03. by 이설 . “砰！像爆米花炸开一样，樱花树们/在空中炸满白色爆花的日子/暂时离开人世/去往地下休假。”―出自黄智宇的“想在这里再多停留一段时间”中 仅在首尔一角就生活了近30年。人们叫那样的我傻瓜。当初挣钱是不够的。也是，只有把房子搬来搬去，增加坪数，才能致富。到底为什么不能搬家？别说不知道的话。不是做不到，而是没做。 我家眼前有游泳池。那二楼是室内羽毛球场。只要过人行横道，就能看到自行车道。也就是说，这是最适合运动的环境。得益于此，我们全家在水下、球场上、自行车座上大显身手。难道我拥有了魔女体能吗？ 但是，最值得骄傲的事物另有其它。这就是樱花树绵延4公里左右的散步路。每年樱花季节，花蕾绽放让人睁不开眼睛。像炸饭一样，像爆米花一样。简直就是“爆花”的天地。要看花的话没必要去遥远的镇海、复杂的汝矣岛。 美好的事物很快就会消失。花儿达到巅峰的日子只有三四天。为了不耽误那段时间，我早晚都会出去走樱花路。暂时放下忙碌的工作，勉强维持生计即可。正如诗人所说，暂时离开人世，像休假一样尽情享受那一瞬间。也许有人会说那么点樱花，明年还会开，有什么大不了的？是不是因为新冠肺炎皮肤经受不了。一直被认为是理所当然的日常生活崩溃了。没能见到人，也没法去旅行，就这样失去了3年的岁月。如果错过现在盛开的樱花，谁能保证下次机会还能遇到呢？ 樱花将盛开。仰望花儿隧道，我高兴得张开嘴笑。留下这样的天堂，让我搬到别的地方去？哼，不知道谁更傻。

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