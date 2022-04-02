要想摆脱痛苦，先接受吧. April. 02, 2022 07:30. by 李素妍记者 always99@donga.com. “消除痛苦的一切都具有毒性。” 这是在美国斯坦福大学中毒治疗中心担任精神健康医学系医生的作者经常对患者说的话。20年间与数万名患者见面的作者主张：“快乐和痛苦都放在一个天秤之上。”实际上，大脑在受到巨大刺激时，会分泌一种叫做“多巴胺”的神经传达物质，从而感到快乐和痛苦。如果像水平秤一样感到快乐，就会因反作用而带来痛苦。中毒是从为了摆脱痛苦而寻找更刺激的快乐的时候开始的。 从痛苦中摆脱出来会幸福吗。作者回答说并非如此。反而批判了将痛苦视为消除对象的现代医学。17世纪英国医生托马斯•西德纳姆曾说过“适当的痛苦是自然最明智的治疗手段”，对痛苦持肯定态度。但是现代医学为了消除一点痛苦，开了许多药物处方。据调查，美国2013年接受神经安定剂处方的成人人口比1996年剧增67%。难道只有药物吗？Instagram、Youtube、Netflix……让人忘记痛苦的快乐随处可见。越想摆脱痛苦，就越被中毒包围。 摆脱中毒的第一步就是接受痛苦。来找作者的10多岁少女德里拉在戒掉大麻一个月后，明白了即使没有大麻自己也能禁得住不安感的事实。一位患者为了减轻慢性疼痛而依赖镇痛剂10年，从减少药物开始，生病时听音乐。他找到了能够忍受痛苦的自己独有的方法。 有为了摆脱痛苦而寻找快乐的瞬间。回想一下作者给当时来找自己的吸毒成瘾患者留下的话，会怎么样？“虽然很难忍受痛苦，但对你来说是机会。思考、感情、痛苦等是观察你的机会。”如果听从作者的建议，也许会明白我们有承受痛苦的力量。

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