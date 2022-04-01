2030一代，去年在硬币交易所投入19万亿韩元. April. 01, 2022 07:46. by 金慈贤记者 zion37@donga.com. 调查显示，在去年的投币热潮中，30岁以下的青年阶层存入国内大型虚拟资产交易所的资金达19万亿韩元。 国会政务委员会所属国民力量党籍议员尹昌铉3月30日从金融监督院得到的资料显示，upbit、bithumb、coinone、korbit、gopax等国内五大交易所去年年末持有的投资金额，包括虚拟货币评价额和存款在内，共达52.8155万亿韩元。 其中20、30多岁投资者的持有额为19.461万亿韩元，占全体的36%。20岁以下人群为4.2425万亿韩元，比1年前增加了3.6426万亿韩元；30岁以下人群为14.8036万亿韩元，增加了10.6639万亿韩元。 拥有最多金额的年龄层是40多岁，拥有17.5394万亿韩元，占全体的33%。50多岁的投资者持有11.8860万亿韩元，60岁以上的投资者持有4.3440万亿韩元。 以投资者人数为准，30岁以下的青年层超过一半。今年年初，五大交易所的投资者共有531.9533万人（含重复计算），其中20岁以下（246.2795万人）和30多岁（285.6738万人）的投资者占57.3%。

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