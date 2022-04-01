拜登：“降低对电动汽车电池必需矿物的依赖”……拟启动6·25战争时期制定的法律启动计划. April. 01, 2022 07:47. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 彭博社当地时间3月30日报道，美国总统拜登为了降低必需矿物对中国的依赖度，将启动6·25战争当时制定的国防物资采购法。 彭博社报道说，拜登将于当地时间3月31日（韩国时间4月1日）宣布启动国防物资采购法，向生产锂、镍、石墨、钴、锰的美国企业提供7.5亿美元（约9100亿韩元）援助的方案。国防物资采购法是1950年杜鲁门总统为援助用于6·25战争的武器用钢铁生产而制定的法律。如果启动该法案，总统认为国家安全所需的物品，可以与生产企业的损失无关，优先进行采购。 这一法律启动对象的矿物是生产电动汽车电池所必需的，美国大部分是从中国等进口。也就是说，推进扩大电动汽车的拜登为了牵 拜登政府还透露，有可能改变对华贸易政策基调。美国贸易代表部代表凯瑟琳·泰当天向美国众议院税收贸易委员会提交的书面答辩中表示：“我们的战略应包括（美国的）价值和经济利益防御，有必要翻过以中国行动变化为焦点的旧剧本篇章。” 在野党共和党开始强调拜登总统的次子亨特·拜登律师勾结中国及俄罗斯的疑惑等。亨特正在接受美国联邦调查局的逃税嫌疑调查。《华盛顿邮报》对亨特丢失的笔记本电脑硬盘中储存的电子邮件进行分析的结果显示，亨特和拜登总统的弟弟詹姆斯·拜登从2017年开始的14个月里，从中国化新能源那里得到了480万美元的咨询费和授权费。

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