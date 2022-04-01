朝鲜又有潜射导弹挑衅征兆……新浦造船厂出现异常动向. April. 01, 2022 07:47. by 华盛顿=常驻记者文炳基、尹相浩军事记者 weappon@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鲜咸镜南道新浦造船厂被捕捉到了可以视为发射潜射弹道导弹准备工作的情况。有分析认为，朝鲜继发射能够打击美国本土全境的洲际导弹后，有可能在4月15日金日成生日（太阳节）前后发射新型潜射导弹。 美国智库战略与国际问题研究中心运营的朝鲜消息专门网站“超越分裂”当地时间3月30日公开8张新浦造船厂卫星照片，从中可以捕捉到发射潜射导弹的鲸鱼级潜艇“8.24英雄舰”和拖船、潜射导弹试验用驳船的动向。 在3月22日拍摄的照片中，拖船拖着隐藏在遮阳棚下的“8.24英雄舰”的船尾出来。第二天，“8·24英雄舰”再次隐藏在遮阳棚下，但拖船停泊在潜射导弹试验用驳船旁边。“8·24英雄舰”、拖船和驳船被认为是朝鲜潜射导弹试验的“三要素”。朝鲜在发射潜射导弹时，会用拖船将驳船拖到附近海域进行水中发射试验。 因此，有分析认为，朝鲜有可能试验“北极星-4·5s”型新型潜射导弹。朝鲜在2020年10月的阅兵式上公开了“北极星-4s”型，去年1月公开了“北极星-5s”型。据悉，朝鲜3月16日试射新型洲际导弹“火星-17”型失败的情况下，有可能试图通过发射新型潜射导弹来炫耀武力。 韩国军方消息人士指出：“继发射威胁美国本土的洲际导弹武力示威之后，朝鲜瞄准驻韩、驻日美军基地的新型潜射导弹挑衅，有可能达到‘强对强’对决的先发制人效果。”

한국어