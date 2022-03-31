出口100件商品的钱，可以进口87件……贸易环境9年来最差. March. 31, 2022 07:50. by 朴民優 minwoo@donga.com. 对外贸易环境连续11个月恶化，跌至9年零3个月以来的最低水平。这是因为，随着国际油价等原材料价格的暴涨，进口价格大幅超过了出口价格。据韩国银行30日透露，上个月纯商品交易条件指数（以2005年100为准）为87.69，比一年前下降了7.4%。该指数是将出口1个商品的钱可以购买的进口商品量指数化，意味着上个月出口100个商品，可以进口87.69个商品。 纯商品交易条件指数连续11个月呈下降趋势，是自2012年11月（86.88）以后9年零3个月以来的最低值。这是因为1年内进口价格（21.9%）比出口价格（12.8%）大幅上涨。 上个月进口金额指数为148.55，比去年同期上升了25.5%。这是连续15个月呈上升趋势。从品种来看，煤炭、石油产品暴涨65.4%，矿产品（44.8%）、农林水产产品（35.0%）也大幅上涨。韩国银行相关人士解释说：“随着原油、天然气、煤炭等原材料价格的全面上涨，以矿产品和石油产品为中心的进口金额指数有所上升。”上个月出口金额指数为128.34，比一年前上升了19.7%。

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