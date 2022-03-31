苦难人生. March. 31, 2022 07:51. . 一位身穿白色罩衫的女性正望着窗外。工作台上放着要熨烫的衣物。描绘19世纪巴黎女性洗衣部的这幅画是亨利•德•图卢兹罗特列克的早期代表作。贵族家族出身的画家为什么以身份低下的工人阶层女性为模特作画呢？ 图卢兹罗特列克出身于法国南部阿尔比著名的贵族家族。虽然他含着金汤匙出生，但同时继承了骨质较弱的遗传性疾病。这源于保存血统的近亲乱伦。雪上加霜的是，13岁时他摔倒，右大腿骨折，14岁时左腿骨折后，出现了不再长大的残疾。随着同龄贵族男性不能骑马或打猎，他开始关注自己能独立完成的美术，长大成人后前往巴黎美术留学。这幅画是他在美术学徒时期的22岁时画的。画中的模特是名叫卡门•戈丹的性工作者女性。当时很多洗衣工为了赚更多的钱，晚上都做性工作者。因为从早到晚，即使一整天辛苦劳动，报酬也无法达到解决生计的程度。图卢兹罗特列克以排除对画中人物的成见和个人感情、写实画而闻名，但在该画中却表现出对洗衣工女性艰苦生活的同情心和悲痛之情。戈丹停下工作，望着窗外。窗外的世界也许意味着她梦想的、但不会到来的更美好的未来。与虚伪自大的贵族相比，图卢兹罗特列克在蒙马特尔的穷人中间感到舒适，一生都是他们的朋友。他每天晚上都拿着写生簿在夜总会徘徊，观察并画出她们。经过激烈的努力，虽然经历较短，但留下了包括737幅油画在内的5000多幅作品。但是，正如天才艺术家的命运一样，他饱受酒精依赖症、梅毒、精神错乱的折磨，37岁就早早夭折。美术评论家

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