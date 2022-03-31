韩国男性近40年间长高6厘米，腰围却增加13厘米. March. 31, 2022 07:51. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 上班族金某（38岁）因去年买的裤子的纽扣系不上而苦恼不已。自从3年前第一个孩子出生以来，他就很少运动，在繁忙的日程中经常点外卖吃，体重在1年内增加了8公斤。 近年来，韩国男性的平均身高越来越高，而衡量肥胖的腰围却比身高增长得更快。据调查，在1979年以后的约40年间，腰围增加了10厘米左右，结果一半左右的男性肥胖。 产业通商资源部下属的国家技术标准院30日发表了包含上述内容的《第8次韩国人身体质量指数调查》结果。该调查是为了提高服装、生活用品等产品和服务竞争力而收集国民人体指数和形象信息，自1979年以后每5年展开一次调查，此次已是第8次。 此次调查结果显示，男性的平均身高为172.5厘米，女性为159.6厘米。自2000年代以后，平均身高一直在增加。与1979年第一次调查时相比，男性和女性分别增加了6.4厘米和5.3厘米。 问题是肥胖男性的比率持续增加。此次调查结果显示，男性平均身体质量指数（BMI）为24.9。从1979年的22.1到40多年来持续增加，此次调查对象中47.0%的男性肥胖。相反，女性的体质指数为22.6，与1979年的22.0相比没有太大的变化。以腹部肥胖为指标的腰围也是男性明显增加，而女性除了20多岁以外的所有年龄层都有所减少。1979年以后，20~40多岁男性的腰围增加了7.3~12.9厘米。 表示上下肢比率的腿部长度比率在所有年龄层都有所增加。男性的腿长比率从2004年的43.7%增加到了45.3%，女性的腿长比率从44.4%增加到了45.8%。下半身在身高中所占的比重正在转变为西欧型体型。 显示头部宽度和头部前后长度比例的“头宽指数”不分年龄、性别，均维持在0.84~0.89。这意味着头部前后短，左右长。据分析，虽然个子变高，体型也变成西欧型，但头型仍维持着东方人的特性。

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