美国称朝鲜为“持续性威胁”，拟拨款26亿美元拦截洲际导弹. March. 30, 2022 07:54. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国拜登政府当地时间28日在最高层安保战略方针《新国防安保战略报告》中，将应对中国和俄罗斯放在首位，并将朝鲜与伊朗、暴力极端主义团体一起分类为“持续性威胁”。拜登政府为了防御朝鲜的洲际导弹，将26亿美元（约3万亿韩元）作为被提到早期部署必要性的新一代拦截导弹预算。 美国国防部当天向国会提交了2022年国防安保战略报告，将中国定义为“多重威胁”，将俄罗斯定义为“急剧威胁”。作为应对中国威胁的首要课题，报告提出了防御美国本土、抑制对美国及其盟国的战略攻击、抑制中国在印度太平洋地区的挑战及俄罗斯在欧洲的挑战等。美国国防部强调：“中国是最优先的课题，”“国防部为了加强对中国的遏制力，将尽快采取行动。” 2018年特朗普政府时期发表的《国防安全战略报告》中明确指出，朝鲜是“现实且迫在眉睫的威胁”，与中俄、伊朗、恐怖分子一起是美国安保的五大主要威胁。有观点认为，此次朝鲜发射了针对美国本土全境的洲际导弹，美国却把朝鲜作为列为管理对象的威胁，因此，朝核问题的应对优先顺序相对被后移。

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