“尹政策磋商团”朴振和赵泰容等7人下月初被派往美国. March. 30, 2022 07:56. . 当选总统尹锡悦将在4月初完成派往美国的“韩美政策磋商代表团”的构成。其中包括东北亚、经济安保、韩美联合作战专家。尹锡悦方面计划在他们访问美国之后，讨论是否向中国、日本等周边国家派遣政策磋商团。 尹锡悦方面29日通过记者团公告表示：“国民力量党国会议员朴振（音，下同）被任命为政策磋商团团长，国民力量党国会议员赵泰容被任命为副团长。”首尔大学政治外交系教授郑在浩、首尔大学国际研究生院教授朴哲熙、预备役所长表世宇、对外经济政策研究院副研究委员延元浩、尹锡悦外媒发言人姜仁善也加入了政策磋商团。其中郑在浩曾担任首尔大学美中关系研究中心所长，是中国专家；朴哲熙在大选团队中参与了尹锡悦的对日关系公约。因此，有分析认为，政策磋商团将就加强两国同盟、协调对朝鲜政策、韩美日三方合作、美中矛盾等相关政策进行磋商。 就日本媒体报道称尹锡悦在5月10日就任前后决定向日本派遣政策磋商团一事表示：“目前确定派遣的国家只有美国，目前正在讨论是否向其他国家派遣政策磋商团。” 此前，《朝日新闻》报道称，尹锡悦在前一天会见日本驻韩大使相星孝一时表示，将向日本派遣由国会议员、专家等组成的政策磋商团。内容是政策磋商团计划与日本首相岸田文雄举行会谈，讨论韩日关系。交接委员会一名有关人士表示：“虽然必要时会成立，但首先将根据访美结果决定是否向周边国家派遣。”

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