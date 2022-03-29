世界最长悬索桥和恰纳卡莱. March. 29, 2022 07:47. . 3月18日，世界最长的悬索桥经由韩国企业竣工。架设大桥的达达尼尔海峡是地处加里波利半岛和小亚细亚之间的地峡。从古代开始，这里就是亚洲和欧洲的边界。恰纳卡莱是渡过该海峡的重要渡口，渡轮在这里航行。海峡不远，15分钟就能过，但搭桥并不容易。虽然宽度较窄但水相当深。得益于此，湛蓝的水光非常美丽，巨大的货船和吃水深的军舰很容易航行。 该海峡是连接黑海和地中海的唯一通道。如果封锁达达尼尔，黑海就会变成湖水。考虑到这种情况，大桥必须充分架高，因此除了吊桥以外，没有其他方法。因为是重要的交通要地，所以这里也是蕴藏着无数战争记忆的地方。波斯皇帝大流士二世在该海峡搭起浮桥进入乌克兰地区后，被游牧民族打败，差点永远无法返回。儿子薛西斯一世也率领100万大军越过该海峡入侵希腊。当海峡出现巨浪时，他声称要“惩罚大海”，用鞭子鞭打水面，但真要过桥时却把金碗作为通行费放进了大海。20岁的亚历山大大帝开始征服波斯也是从越过该海峡开始。 恰纳卡莱西边有特洛伊。在往东的地区，伯罗奔尼撒战争当时改变战争胜负的两次重要的海战在该海峡展开。丘吉尔一生的屈辱—第一次世界大战时加里波利战斗场所也在这里。英国海军和奥斯曼帝国海军甚至动用潜艇展开了激战。从公元前到现在，还有没有一个地方保留着如此巨大的战争记忆呢？在土耳其考察时，恰纳卡莱给人留下了深刻印象。战争的记忆没有痕迹，海边明亮而美丽，充满活力。数千年的心愿如今依托韩国企业架设了桥梁。希望这座桥不是用于军事，而是为繁荣与和平而架起的桥梁。但是这个海峡的尽头黑海现在却布满了硝烟。历史学家

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