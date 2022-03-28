文-尹今天初首次会晤，讨论“追补预算-办公室搬迁”问题. March. 28, 2022 07:59. by 朴孝穆记者、尹多彬记者 tree624@donga.com,empty@donga.com. 一度告吹的文在寅总统和当选总统尹锡悦之间的会晤将于28日下午6时在青瓦台举行。这是3月9日总统选举后时隔19天举行的历届现任总统和当选总统会晤中最晚的一次。 青瓦台发言人朴炅美和当选总统的发言人金恩慧27日上午10时分别举行新闻发布会表示：“文总统和尹当选总统决定28日下午6时在青瓦台常春斋共进晚餐兼会面。”总统秘书室长柳永敏和当选总统秘书室长张济元将一同出席。文在寅和尹锡悦此前曾决定16日举行没有陪同人员的单独会晤，但由于议题协调失败等原因，会晤4小时前告吹。 就再次举行会晤一事，朴炅美表示：“青瓦台再次向尹当选总统方面转达了文总统‘希望尽快见面’的提议，”“当选总统方面回答说，‘减轻国民的担忧比什么都重要。让我们毫无议题地见面，坦诚对话吧！’”文在寅25日通过政务首席秘书李哲熙再次向张济元转达了“尽快举行会晤”的意思，尹锡悦也立即做出了积极回应。 双方一直以来在监查院监查委员人选和总统办公室搬迁至龙山的预备费问题等矛盾不断，之所以对晚餐会晤达成协议，是因为双方一致认为，如果会晤继续被推迟，青瓦台和尹锡悦方面都将承担政治负担。据分析，监查院表示将在新政府上台后行使监查委员的提名权，实际上监查委员人选问题已告一段落，而且朝鲜发动洲际导弹挑衅等导致安保危机达到高潮的情况也产生了影响。 此次会晤中，尹锡悦的立场是集中解决经济问题。金恩慧表示：“交谈中，可以自然地谈论新冠疫情这一国家难题、困难的国民、乌克兰事态对经济的不利影响、在安保上朝鲜的挑衅问题等。”特别是，国民力量党还期待尹锡悦主张的50万亿韩元规模的新冠追补预算案的编制。赦免前总统李明博和执行办公室搬迁预备费的要求，也很有可能出现在晚餐会晤桌上。 不过，青瓦台相关人士表示：“（文总统）既然提议开诚布公地进行会晤，首先会听取尹当选总统的立场。”政界部分人士预测文在寅可能会考虑赦免李明博和前庆尚南道知事金庆洙，但青瓦台明确表示，“完全没有讨论过。”

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