73.2%表示“我做的事有价值”…比去年增加13.6%. March. 25, 2022 07:43. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 据调查，去年认为“我做的事情有价值”的人的比重首次超过了70%。如果月收入超过600万韩元，该比重上升到了80%。 24日，统计厅“2021韩国社会指标”上刊登的韩国行政研究院社会统合实态调查结果显示，回答“我认为自己做的事情有价值”的人占全体调查对象的73.2%。这一数字比去年增加了13.6个百分点，是自2013年开始统计以来的最高值。一直停留在50~60%左右的该比重超过70%尚属首次。此次调查是去年9、10月以全国约8000名19周岁以上的男女为对象进行的。 从年龄段来看，30多岁认为工作有价值的人所占比重最高，达79.6%。其次是10~20多岁（78.3%）、40多岁（77.8%）、50多岁（72.8%）。60岁以上人群占64.4%，比30多岁人群低15.2个百分点。 另外，收入水平越高，认为工作有价值的人的比重就越高。月收入在600万韩元以上的人群中，这样的回答占81.8%。500万韩元以上~600万韩元以下和400万韩元以上~500万韩元以下分别占75.8%和75.1%。月收入不足300万韩元时，该比重低于70%。 韩国行政研究院研究委员金成根（音）表示：“虽然认为工作有价值的人比重正在增加，但这一比重与收入呈比例关系。收入对工作价值的影响相对更大。”

한국어