围绕韩国银行总裁提名又起争执……每件事情都让国民感到疲惫. March. 24, 2022 07:57. . 文在寅总统昨天提名国际货币基金组织负责亚太事务的局长李昌墉为接替韩国银行现任总裁李柱烈之后的新任总裁候选人。对此，青瓦台和候任总统尹锡悦方面再次发生了冲突。青瓦台表示“这是听取候任总统方面的意见后宣布的”，但尹锡悦方面立即否认说，“没有与青瓦台协商或推荐过”。围绕新政府上台前总统办公室“迁往龙山”问题，新旧权力的矛盾现在正式升级为人事权冲突。 人事权矛盾只是时间问题，是随时都可能爆发的雷管。曾是双方沟通窗口的当事人分别通过记者招待会或非公开说明会等互相指责，展开真相攻防战，因此事态越来越严重。这样下去，在新政府出台之前，有可能出现现任总统和候任总统未能会晤的前所未有的情况。 围绕韩国银行总裁提名问题，双方的主张截然不同。尹锡悦方面表示，“因为对方问，‘李昌墉怎么样’，就答道，‘他是好人’，然后就没了。”“不是否决不否决，也不是说之前经过协商才办理了推荐程序，”“在宣布前10分钟来电话，说‘随你便’。”青瓦台方面则反驳称，“这是根据候任总统方面的意愿送出的礼物，遭到了雷击”。 围绕韩国银行总裁提名的“真相攻防战”背后，存在着任命监查委员的问题。青瓦台表示，在空缺的2名监查委员中，至少有1人坚持自己任命的意思。为了应对新政府对文在寅政府的脱核电事业或太阳能事业等展开监查的情况，很有可能要安排友军占领监查委员的阵容，以打造卸任后的“安全阀”。 政府交接如此混乱而走偏，是史无前例的事情。要离开的权力想保住自己的份额直到最后一刻，而新上台的权力则反复施压要求“直接离开吧”。双方都有必要克制扩大战争。首先，除了必要的以外，在政权交替时期离开的权力应该克制行使人事权。这符合普通国民常识性的看法。尹锡悦方面与其过分地逼迫即将离开的权力，不如选择多少退路的名分、得到协助的基调，这才是理解因新旧权力矛盾而疲惫不堪的国民心态的方法。

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