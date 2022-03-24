柳贤振将于26日迎来新赛季首场季前赛. March. 24, 2022 07:57. by 金培中 wanted@donga.com. “蓝色怪物”柳贤振（35岁•多伦多蓝鸟•照片）本赛季首次参加美国职业棒球大联盟（MLB）季前赛的日程被确定。 《体育网加拿大》23日援引多伦多蓝鸟队主教练查理•蒙托约的话报道说：“柳贤振将于26日在美国佛罗里达州达尼丁TD棒球场迎战底特律老虎队，进行本赛季的首场季前赛。” 由此，柳贤振将在多伦多首发阵容中，最晚在季前赛上登场。何塞•贝里奥斯、阿列克•马诺亚、菊池雄星等预定在多伦多首发的选手已经登场过一次。另外，被认为是其他先发候补球员的凯文•高斯曼也将在比柳贤振早一天的25日与亚特兰大勇士队的季前赛上登场。 柳贤振迟来的登场是有原因的。去年10月9日回国的柳贤振在韩国停留了约5个月，等待联赛重启的消息。MLB因新劳资协商延迟而经历了关闭职场等状况。就这样过了5个多月，柳贤振自2013年进入MLB以来在韩国停留的时间最长。他取消了1月份结束个人训练后出国的日程，还参加了老东家韩华队的春季集训。 MLB劳资双方决定于11日签订团体合约（CBA），并将下月8日定为常规赛的开幕日。对此，柳贤振也于16日抵达TD棒球场。20日他进行了首次现场投球，26日即将登场季前赛。在首场季前赛中，预计他将投2局左右。 不会因为晚登场而感到负担。2020年转会到多伦多队的柳贤振到上赛季为止一直是“不变的王牌”。但是去年罗比•雷伊起到了实质性的第一先发作用。虽然雷伊离开了球队，但多伦多队与贝里奥斯签订了延长合同，并引进了高斯曼。对于柳贤振来说，作为第3先发投手开始了常规赛。柳贤振表示，“出场顺序并不重要。我总是把目标定为2分左右的平均责任失分。本赛季也将以同样的目标进行准备。” 另外，金河成（27岁•圣地亚哥教士队）在季前赛中连日展开武力示威。23日，在美国亚利桑那州菲尼克斯的古德伊尔棒球场举行的与克利夫兰印第安人队的比赛中，他作为6号击球手和游击手首发出场，取得了2次有效击球、1个安打。另外他还取得了今年赛季的首次盗垒成功。 金河成在今年参加的3场季前赛中都击出了安打。季前赛的击球率为0.500（6个有效击球、3个安打）、1打点。直到上个赛季为止，虽然在防守上崭露头角，但他得到了“在击球位上的表现令人遗憾”的评价。在季前赛中状态良好的金河成能否在开赛后的击球位上破蛋，备受关注。

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