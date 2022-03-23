美刊：“俄罗斯在海外藏匿800亿美元美国国债，中国暗中帮忙”. March. 23, 2022 07:46. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国外交刊物《外交》当地时间21日报道说，在美国政府接连对中国援助俄罗斯提出警告的情况下，中国曾支援俄罗斯在海外隐藏美国国债。路透社报道说，拜登总统将于24日访问欧洲，把中国援助俄罗斯的对策作为核心议题进行讨论。 美国智库外交协会的国际经济局长本·斯蒂尔和研究员本杰明·德拉·罗卡在当天的投稿中主张：“俄罗斯有可能在2018年和2021年底两次向海外隐瞒了最多800亿美元（约97万亿韩元）规模的美国国债。” 他们在投稿中指出，俄罗斯虽然在2018年外汇储备中把美国国债持有规模从960亿美元缩小到150亿美元，但实际抛售的美国国债只有430亿美元。相反，在此期间，代表性避税地开曼群岛的国债持有量增加了200亿美元，国际债券交易机构比利时欧洲清算银行的国债持有量也增加了250亿美元。 在俄罗斯准备乌克兰战争的去年12月，欧洲清算银行的美国国债持有量也剧增了470亿美元。文章分析说，这与俄罗斯中央银行表示拥有“其他国家中央银行”货币和存款增加了410亿美元的时间一致。以此为根据，有可能是俄罗斯向中国中央银行人民银行预存410亿美元，由中国人民银行将其兑换成美元，替俄罗斯藏匿在欧元区。 斯蒂尔指出：“这种交易方式可以说明去年12月人民银行的货币存款激增130亿美元，”“如果俄罗斯在海外藏匿了美国国债，就随时都可以提取美元。”

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