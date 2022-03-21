“世纪美男”阿兰•德龙决定安乐死. March. 21, 2022 07:52. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 被称为“世纪美男”的法国著名演员阿兰•德龙（87岁）表示：“将在瑞士以安乐死结束自己的生命。” 19日（当地时间），据法国勒庞等媒体报道，德龙的儿子安东尼（58岁）最近在接受法国RTL电视台采访时表示，“从父亲那里接到了安乐死的要求”，并表示自己决定在父亲生命的最后时刻守护父亲。 据分析，德龙之所以做出这样的决定，是因为观察了安东尼的母亲兼前妻娜塔莉•德龙的死亡。作为德龙的同僚演员，1964~1969年与德隆共度婚姻生活的娜塔丽去年1月死于胰腺癌。她也希望安乐死，但在法国法律上是不可能的，因此未能如愿。安托尼坦言：“母亲曾是自由的存在，她生前曾希望按照自己生活的方式死去。” 德龙也从很久以前开始就表示赞成安乐死。他在去年的采访中表示：“安乐死是最有逻辑、最自然的事情”，“从特定年龄和特定时间开始，我们有权不经过医院或生命维持装置，安静地离开人世。“ 德龙的安乐死有望在瑞士进行。他于1999年取得瑞士国籍，2019年脑中风手术后一直停留在瑞士。据悉，他已经和律师们就财产分配等问题交换了意见。他在手术当时还说：“上了年纪真是可怕。” 1935年出生的德龙度过了父母离婚、退学等不幸的青少年时期。之后他在巴黎作为服务员勉强生活后进入了电影界。此后他凭借出众的外貌立即成为明星，并出演了《怒海沉尸》、《深夜杀人犯》、《克莱因先生》等90多部电影。1995年他在德国柏林国际电影节上获得了名誉金熊奖，2019年在戛纳电影节上获得了名誉金棕榈奖。1991年他还获得了法国政府授予的最高勋章“法国荣誉军团勋章”。德龙非常风流，曾和各种女性都交往过，包括安东尼在内共有4名子女。

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