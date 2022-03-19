文-尹应尽快见面，解开缠结的线团. March. 19, 2022 07:21. . 文在寅总统昨天就与当选总统尹锡悦的会晤表示：”我不认为必须进行什么协调，尽快进行无拘无束的会面是对国民的道理。”尹锡悦方面也提到了相互信任和紧密沟通，并回应称，“将努力给国民带来理想的结果”。在首次会晤告吹后的第三天，双方似乎又回到了收拾残局的样子。 向国民公开会晤日程后又在当天4小时前将其取消，这本身就是史无前例的荒唐事情。对于最近出现政权交替期的新旧权力矛盾的情况，双方似乎都感到了负担。当天也是总统职务接管委员会在大选9天后举行揭牌仪式并正式成立的日子。希望双方不要产生不愉快的感情或各种分歧，尽快见面，解开纠结的线团。 会晤告吹后，青瓦台幕僚、当选总统的亲信、朝野领导层等双方人士表现出的态度令人寒心。双方轮流就公共机关高管或韩国银行总裁的继任人选等问题展开了连日舌战，要求“停止钉子户”“不要对总统人事权说三道四”。对于赦免前总统李明博和前庆南知事金庆洙的问题，双方也表示“行啊”“不行啊”等带有感情的言辞。 青瓦台礼宾秘书卓贤民（音）就推进迁移青瓦台一事，甚至在社交媒体上发文称，“倒想问问，如果不用青瓦台，我们能不能继续用下去，”“日本把昌庆宫变成动物园的时候，也表示是要还给‘新民’们。”这是公然嘲弄即将上任的政府。文在寅总统似乎认为情况不寻常，警告道：“不要个别表达意见。” 时隔5年交出政权的一方和接手政权的一方的心理和利害关系将完全不同。国民深知，文在寅和尹锡悦关系不谐是必然的。我们希望看到新旧权力在没有大不和谐音的情况下顺利交替的过程。政权交接的顺利进行，是体现一国民主水平的尺度之一。 人事权或赦免，除此之外还会有很多重要的问题。初次见面不能把一切都处理好。在见面之前，围绕细节议题吵吵闹闹的样子让人看不下去。两人先见面互致祝福，这本身就是抚慰经过大选后分裂的国民心灵的方法。虽然关系变得不愉快，但是也会有想说的话和想说给对方听的话。也不是一蹴而就的事情。如果信任加深，不管是青瓦台外还是任何地方，都可以应尹锡悦的请求再次见面。

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