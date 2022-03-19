新冠确诊暴增，默克“口服药物”最快将于下周获得批准. March. 19, 2022 07:21. by 柳根亨记者、金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 随着新冠疫情的扩散趋势无法控制，韩国政府决定引进新的“口服药”。记者18日获悉，政府正在推进最早于下周紧急批准默克公司的“莫那比拉韦”的方案。 政府相关人士表示：“保健福祉部、疾病管理厅、食品医药品安全处等正在展开对默克公司和口服药的效果性、安全性的最终验证，”“最早在下周，最晚在3月末或4月初，食药处有可能紧急批准。”默克公司的立场是，批准后立即供应。 政府当初与默克公司签订了24.万人份剂量的合同，但临床试验结果显示，预防住院、死亡的效果为30%，因此一直搁置着批准。但最近世界卫生组织也劝告使用莫那比拉韦等，一些主要国家的使用量正在增加。此前1月引进的辉瑞公司的“帕克洛韦德”供应严重不足。 即使追加引进口服药物，预计也无法阻止因奥密克戎变异病毒感染者爆增导致的医疗应对体系超负荷运转。虽然政府放宽防疫措施导致确诊患者暴增的批评声越来越大，但政府18日表示，从21日到下月3日，将把聚会人员从现行的6人增加到8人。另外，政府还决定推进将新冠感染症的传染等级从现行的一级下调至二级的方案。如果新冠感染症被认定为二级传染病，确诊患者申报义务将从“发生后立即”放宽到“24小时以内”，在家治疗等隔离措施也有可能消失。对于政府在奥密克戎危机中逆行的指责，中央事故处理本部社会战略班长孙永来18日主张：“现在是从尽量减少确诊患者、切断流行本身的体系，转向恢复日常生活、将重症和死亡降到最低的体系模式的时期。”

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