“一定要擒住伊朗”，韩伊之战引来23万民球迷抢门票. March. 18, 2022 07:49. by 金東昱 creating@donga.com. 时隔3年，首尔世界杯体育场将再次迎来红色的海洋。 韩国足协24日表示，截至17日下午3时，在首尔世界杯体育场举行的2022卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛与伊朗队的第9轮比赛共6.5万张门票中，其中5.5万张已售出。预计，剩余的2、3等席1万多席将在比赛开始前售罄。 此次比赛的门票从销售开始就出现了售罄的征兆。大韩足球协会从16日下午7时开始通过协会的新营销平台“Play KFA”开始销售门票。但同时，由于23万人蜂拥而至，预售网站陷入瘫痪。为了买到门票而登陆网站的粉丝们表示了不满，最终协会还发表了道歉书。 2019年6月11日，与伊朗队的友谊赛（6.0213万名观众•1比1平）是最近一次有6万名以上的观众进入首尔世界杯体育场的比赛。时隔3年多，在同一赛场与同一对手相遇，预计将创下自新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情以来观众人数最多的纪录。去年9月，卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛与伊拉克的比赛在首尔世界杯体育场举行（0比0平）以无观众的方式进行。 已经连续10次确定进入世界杯决赛圈阶段的韩国队如果战胜伊朗队，很有可能占据A组第一的位置。但是韩国队在与伊朗队的历史交锋方面，以9胜10平13负处于劣势。特别是韩国自2011年1月在亚洲足球联盟（AFC）亚洲杯8强赛中获胜（1比0）后，在7场比赛中以3平4负的战绩未能取得胜利，因此当天韩国队能否“摆脱伊朗魔咒”也备受关注。

한국어