笑的男人，笑不出来的女人. March. 17, 2022 07:49. . 人生越累越需要笑容。这是维克多•雨果说的话。比雨果早200年的画家尤迪特•莱斯特尔似乎也有同样的想法。她20岁时画的画中出现了一个微笑的男人。在笑脸肖像画少见的年代，她为什么要画一个笑脸男呢？ 莱斯特尔是在17世纪荷兰黄金时代活动的女画家。据悉，她曾是哈勒姆当地一位酿酒业者家中的第八子孩子，但由于父亲破产，为了家人的生计开始画画。她以出色的才能从19岁开始受到关注，24岁时成为首位注册哈勒姆画家协会的女性，并以专业画家身份活动。这幅画是莱斯特尔以自己的名字首次签名的作品之一。戴着长毛的滑稽帽子的男子是当时人气很高的喜剧中的小丑。戏子（艺人）本来就是为了逗大家笑，自己却不笑。虽然面带笑容，但他的心也许在哭。累的时候最容易得到安慰的方法就是喝酒。拿着空酒瓶的男子可能已经喝醉了，两颊和鼻子都红了。酒都喝光了意味着表演结束了。 在女性不允许进行正规美术教育和专业职业的时代，莱斯特尔为了得到清一色男性占据绝对第位的美术界的认可，为了得到绘画顾客，每天都孤军奋战。可以预见，她的生活并不轻松。年轻的女画家之所以画出醉酒微笑的戏子，是不是因为反而羡慕能够得到酒安慰并公开微笑的戏子的人生呢？ 这幅画可能受到了曾在同一城市活动的巨匠弗兰斯•哈尔斯的画作的影响。她可能梦想着能像哈尔斯那样成功。可惜那个梦想没有实现。结婚后养育5个子女期间几乎没有参加作品活动，死后名字也被人们完全遗忘。甚至直到19世纪末，她留下的优秀作品都被误认为是哈尔斯的画作。美术评论家

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