民间卫星在平壤顺安机场捕捉到“用于发射洲际导弹的构造物”. March. 16, 2022 07:57. by 尹相虎 军事记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 ysh1005@donga.com、weappon@donga.com. 卫星照片在平壤顺安机场捕捉到了疑似洲际弹道导弹发射支架的水泥结构。美国向韩半岛投入了导弹轨迹追踪侦察机。朝鲜的“怪物洲际导弹（火星-17型）”挑衅进入了“倒计时”。 据“美国之音”15日报道，民间卫星企业“行星实验室”12日拍摄的顺安机场被发现有两个混凝土平台。据推测，这些平台宽50米、长220米、长100米，是8日、9日前后建设的。朝鲜在2017年7月和11月进行“火星-14”“火星-15”型洲际导弹挑衅时，也曾制造混凝土平面，然后将移动式发射车辆停放在上面发射导弹。也就是说，此次也很有可能是发射“火星-17”型导弹的设施。韩国军方认为这是挑衅临近的有力征兆。 美国也在紧急应对。继14日对朝通信监听侦察机之后，当天又出动追踪导弹飞行轨迹的“眼镜蛇球（RC-135S）”侦察机，出击韩国西部海域和首都圈上空。美国太平洋空军司令肯尼斯·威尔兹巴赫当地时间14日在空军协会所属的米歇尔研究所主办的视频谈话中，就朝鲜追加发射洲际导弹的可能性表示：“我们已经做好了应对的准备，”“如果我们得到其他命令，我们也做好了付诸实施的准备。”

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