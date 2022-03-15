SK-ON携手福特在土耳其建设电池工厂. March. 15, 2022 07:56. by 郭道英 now@donga.com. SK Innovation的电动汽车电池子公司SK-ON将与美国汽车企业福特、土耳其最大集团科奇携手，推进在土耳其设立生产电池的合作法人。这是国内电池企业和整车企业在欧洲建立合作工厂的第一个事例。 SK-ON方面14日表示，已与福特、科奇签订了成立电动汽车电池生产合作公司的谅解备忘录（MOU）。SK-ON去年5月宣布，将与福特在美国田纳西州和肯塔基州建立合作工厂。福特首席运营官（COO）豪•泰坦8月曾表示：“（两家公司的合作事业）将越过北美扩大到欧洲”，提高了对欧洲合作法人的期待。 科奇集团是在能源、电子、汽车、金融等领域拥有100多家子公司的土耳其代表集团。1959年该集团与福特成立了合资法人“福特Otosan”，年产45.5万辆商用车。 三家公司的电池合作工厂将在土耳其安卡拉附近的巴什干产业特区地区建立。最快将从2025年开始生产主要用于商用车的大功率高镍NCM（镍、钴、锰）电池。生产规模为每年30~45GWh（千兆瓦时）。据推算，总投资金额约为3万亿至4万亿韩元。 SK-ON在忠南瑞山市、美国佐治亚州、中国常州、盐城、惠州、匈牙利科马罗姆启动了独立工厂。到2025年为止，中国盐城第二工厂、匈牙利伊万乔工厂等也制定了启动的目标。再加上与福特的美国、土耳其合作工厂竣工后，预计总生产能力将在2025年和2030年分别增加到220GWh和500GWh。 预计通过此次共同进军欧洲市场，SK-ON和福特的电动汽车伙伴关系也将得到加强。正在加快电动汽车转换步伐的福特的目标是到2030年为止确保总电池容量达到240GWh。其中，通过SK-ON确保了北美所需的140GWh物量。预计，从欧洲和中国等地采购的其余100GWh也将通过土耳其合作工厂筹措一部分。SK-ON代表池东燮（音）表示：“继福特和美国之后，在欧洲也继续保持伙伴关系，感到非常高兴”，“期待福特在实现电动化增长战略的同时，为电动汽车产业的增长和地球碳减排做出贡献。”

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