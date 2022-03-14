从朝核转向四强外交……尹锡悦要用精练的信息准备转变. March. 14, 2022 07:47. . 当选总统尹锡悦前天听取了青瓦台国家安保室长徐薰关于最近朝鲜动向和乌克兰事态等主要外交安保悬案的吹风。据悉，吹风会上包含了最近准备发射新型洲际导弹、重新启动核设施、拆除金刚山韩方设施等。尹锡悦方面的发言人金恩惠表示：“现在无法表明特别的立场，”“希望朝鲜能为完全无核化进行对话。” 尹锡悦对外交安保悬案极度沉默是值得关注的事情。在不久前的大选中，尹锡悦对现政府的对外政策进行了尖锐的批评，并预告有巨大转变。但是，在本人就任总统之前，目前仍是“现任总统的时间”，因此首先应该准确掌握安保现实，并精心制定对外政策。当然，在新旧权力“同居”期间暴露出不和谐的声音，对国家利益毫无帮助。 尹锡悦政府的对外政策基调肯定与文在寅政府大不相同。最重要的是，尹锡悦在对朝政策上一直阐明相互主义的原则性接近法，因此现政府的“对话优先”基调将不可避免地发生变化。就像以往历次韩国政权交替时期一样，朝鲜可能已经做好了越过红线进行挑衅准备，准备走向强对强的对峙。正如尹锡悦自己强调的那样，新政府外交只能自然而然地转变为旨在施压朝鲜无核化的周边四强为中心。 尹锡悦在大选期间反复表示，文在寅政府偏重于亲朝、亲中，韩美同盟已经崩溃。因此，外交的优先顺序也将体现为加强韩美同盟和韩美日合作。但这种基调不可避免地会与中国产生摩擦。最重要的是，追加部署萨德的承诺将成为烫手山芋。除了加强美日关系外，还需要重新设定与中国的协调关系。 尹锡悦将在世界大变局中担任总统的职责。随着美中战略竞争日益激化，俄罗斯甚至发动战争，世界正走向断绝和分裂的新冷战。把拥有核武器的朝鲜顶在头上的韩国，在地缘政治上处于对决的断层线上。在这种混乱时期，既要有当言则言的外交，又要兼具为国家利益的智慧外交。其开始就是用精炼的信息整理选举用对外表述，寻找有能力的外交舵手。

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