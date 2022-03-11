乌克拉总统夫人主导社交媒体反战舆论……“国民英雄”声名鹊起. March. 11, 2022 07:48. by 李恩澤 nabi@donga.com. 不屈服于俄罗斯的侵略和暗杀威胁，强调誓死抗战意志……丝毫不亚于受到全世界关注的乌克兰总统泽连斯基（44岁），他的同龄夫人叶连娜女士也成了国民英雄。她在照片墙（Instagram）和脸书分别拥有240万名和14万名“追随者”，在上个月24日战争爆发后，在社交媒体上时时刻刻上传揭露战争惨状的照片和视频，发布鼓励国民、呼吁世界支援的信息，主导反战舆论。 美国有线电视新闻网（CNN）10日报道说：“没有比她的网络帖子更明确地告知战争的真相了。她正在集中精力为乌克兰的生存而战斗，”认为叶连娜得到了全世界的支持。英国《每日电讯报》也称赞她为“乌克兰的秘密武器”。 叶连娜8日在用乌克兰语、法语、德语、英语、俄语等5种语言发表的公开信中写道，“这次战争是对乌克兰平民的大规模屠杀。孩子们正在死去”，对俄罗斯进行了谴责。 叶连娜在上世纪90年代中期高中时期认识了泽连斯基，并于2003年结婚。她还曾在制作公司“Cvartal95 Studio”担任电视编剧。该制作公司制作了泽连斯基主演的电视剧《国民的钟》。凭借平凡的教师成为总统、铲除腐败的该电视剧的人气，泽连斯基2019年登上了实际权力宝座。丈夫执政后，叶连娜致力于改善学校供餐、两性平等运动等。泽连斯基夫妇育有女儿奥莱克桑德拉（18岁）和儿子基里洛（9岁）。 叶连娜在2019年接受美国时尚杂志《时尚（vogue）》采访时表示，“丈夫第一次说要当总统时，心里并不只是高兴”，因为她知道家人的生活会彻底改变，会经历怎样的困难。据悉，目前她与丈夫分开，带着两个子女躲到某处避难。泽连斯基在战争爆发后也表示，“俄罗斯的第一个目标是我，第二个目标是我的家人”，担心妻子和孩子们的安危。

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