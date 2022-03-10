“看不见前方的她们都拥有一个共同的身份‘母亲’”…3名盲人母亲的养育记《只是妈妈》. March. 10, 2022 08:02. by 金哉希 jetti@donga.com. 有三位妈妈给刚满三岁的孩子喂断奶食品。一位母亲把孩子的衣服都脱掉后，还脱掉了自己的衣服。这是为了防止衣服上沾满辅食。另一位妈妈用很轻的塑料勺子。因为用勺子的重量来确认孩子是否吃完了食物。有一位母亲让孩子坐在自己的膝盖上，用手确认孩子的嘴巴，并喂断奶食品。她们是看不到前方的盲人母亲。 8日见到的《只是妈妈》（时空社）的作者、三个孩子的母亲尹素妍（36岁）说：“盲人妈妈们经过无数次的反复试验，找到了最适合孩子和自己的育儿方法。”4日出版的书包括患有视觉障碍的3名母亲抚养子女的方法、对残疾父母的偏见等。专攻儿童福利、获得幼儿教育硕士的尹某将“盲人母亲的养育”定为博士学位主题。在4个月的时间里，她先后6次访问各家庭，对她们进行了3个小时的观察。 盲人母亲们还反复数百次练习喂断奶食品、换尿布、洗澡等育儿的基本动作，用手、耳朵、鼻子等感觉逐渐熟悉。孩子开始走路时担心摔倒或撞击，所以在孩子的脖子上戴了铃铛。尹某说：“外出时，孩子独自乘坐电梯时也曾有过惊险的瞬间。但是她们甚至在卧室听到孩子摸马桶的声音，动员了视觉以外的感觉，对孩子倾注了全部精力。” 盲人父母抚养孩子的最重要的方法就是对话。用语言去掌握孩子。如果从幼儿园回来后发卡不见了，就会一一询问为什么没有发卡，是不是和别人吵架了等。像“水的味道怎么样”、“听到风声想起什么了”一样，还提出了不局限于时间的问题。 “三个家庭的共同点是对话不断。这也会导致孩子们的语言能力的提高。孩子们没有说‘有鸟’，而是说‘长着蓝色翅膀的鸟正向右走’。父母的残疾反而会成为孩子的强项。” 该书将于下月出版有声读物和数字语音图书，并于8月份出版盲文书。书的封面题目下面用盲文标记着“只是妈妈”。母亲中有一位在确认题目后流下了眼泪。 “她们只是看不见前方而已，只是妈妈而已。孩子和妈妈是了解彼此的区别并配合的存在。 希望看不到前途的所有‘妈妈’都能获得勇气。”

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