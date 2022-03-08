危重症患者和死亡者持续增加……除强调“接种重要”之外，并无其他“对策”. March. 08, 2022 07:57. by 金素英记者 ksy@donga.com. 韩国防疫当局7日将全国新冠危险度等级评价为5个（非常低∼非常高）级别中的最高级别“非常高”。进入今年以来，以全国为基准，新冠危险度一直是“中间”或“高”，但现在首次恶化到了“非常高”的阶段。即使本月内确诊人数达到顶点，危重症患者和死亡者也会持续增加，今后会给医疗体系带来巨大负担。 ○ “隐形奥密克戎”一周内翻番 中央防疫对策本部每周通过18个指标评价国内新冠疫情有多危险。最近急剧恶化的指标有危重症患者和死亡人数、重患者病床使用率等。 以7日零时为准，国内危重症患者比前一天增加70人，达到955人。他们都是依靠人工呼吸器等机器呼吸的新冠重患者。此外，虽然确诊为感染新冠病毒并住进了重症监护病房，但由于可以自行呼吸，不包括在“危重症患者”统计的人也达到了688人。也就是说，因治疗新冠而住院的人共达1643人。 据统计，以当天零时为准，死亡人数为139人，连续5天达到三位数。重症患者的病床使用率为59.8%，是一个月前2月7日启动率（18.4%）的3倍左右。 最近，奥密克戎变异毒株的分支“BA.2型”（隐形奥密克戎）感染者也在增加。最近一周（2月27日~3月5日）隐形奥密克戎的国内感染检测率为22.9%，是前一周（10.3%）的约2倍。疾病管理厅厅长郑银敬表示：“根据世界卫生组织的评价，隐形奥密克戎的传播力比现有奥密克戎强约30%，”“从海外研究结果来看，（与现有奥密克戎相比）重症化率没有太大差异。” ○ 事实上，政府已把防疫交给“自律” 防疫当局预测，目前的流行趋势在3月中旬达到顶点，届时每天的确诊患者最多将达到35万人。问题是，即使过了流行的顶点，危重症患者和死亡人数也不会转为减少趋势。 特别是专家们担心去年底的“病床大乱”重演的危险正在增大。嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植（音）预测：“在确诊患者人数达到顶点后，1、2周内的危重症患者和3、4周内的死亡人数将分别大幅增加。”他还担心地说：“去年年末因病床不足首都圈重患者住进非首都圈医院的现象，可能会反复出现。” 政府强调疫苗接种的重要性。保健福利部长权德哲7日在中央灾难安全对策本部会议上强调：“奥密克戎变异毒株的致命率对疫苗接种完成者来说是0.08%，与流感相似，但对未接种者来说是0.6%，是流感的6倍以上，”“将奥密克戎变异的危险视为流感水平，只能是在已经接种疫苗的时候。” 但是，除了反复说明接种的重要性外，政府还没有推出其他方法。随着防疫通行证（接种证明、阴性确认制）从1日起中断，防疫当局鼓励接种疫苗的诱因已经消失。保持社交距离的现象也在不断放松。中央事故处理本部社会战略班长孙永来（音）表示：“现在未接种者应该自主接种疫苗，”“如果不喜欢，就应该尽最大努力避免感染。”

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