“我要和普京战斗”……海外6万名乌克兰人回国. March. 07, 2022 07:48. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “俄罗斯总统普京是‘第二个希特勒’。我一定会把他赶出去的。” 这是（当地时间）5日在波兰东南部梅地卡边境检查站办理前往乌克兰入境手续的40多岁乌克兰男子奥莱格的呐喊。住在西部利比乌的他在2月24日俄罗斯入侵祖国后逃到了波兰，但为了再次回到波兰战斗，当天来到了边境检查站。随着像奥莱格这样的人增加，当天检查站等待入境手续的车队达到了2公里。 在梅地卡附近的普舍米西尔中央车站，前来乘坐火车前往乌克兰的人也络绎不绝。当天下午4点出发的列车上，也看到10多个火车车厢里挤满了人。除了要参战的男性之外，还有很多人为了运送救济品而要返回乌克兰。 乌克兰国防部长列兹尼科夫当天表示：“为与俄罗斯军队战斗而从外国回国的男性有66224人。”他说：“很多人想要保卫国家。我们是无敌的。”英国广播公司（BBC）报道称，普京总统虽然希望速战速决，但由于乌克兰人顽强抵抗，正在苦苦挣扎。 乌克兰总统泽连斯基表示：“在进攻后的10天里，共有1万名俄罗斯军人死亡。”他斥责道：“大部分死亡者都是18~20岁，也不知道为了什么而战斗。”他指责，因为普京政权的野心，俄罗斯人牺牲惨重。他强调，首都基辅等主要城市没有被俄罗斯攻陷，乌克兰军队仍保持着控制权。

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