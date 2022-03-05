美国将韩国排除在对俄出口管制对象之外. March. 05, 2022 07:51. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 美国为控制对俄罗斯出口而出台的“海外直接产品规则（FDPR）”适用豁免国中包括韩国。半导体、电脑等适用美国FDPR的产品今后在韩国企业向俄罗斯出口时，无需得到美国政府的许可，只要得到韩国政府的许可就可以了。 韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九当地时间3日在华盛顿会见商务部和白宫当局者后表示：“已经（与美国方面）达成协议，将韩国纳入FDPR免除对象国。”美国商务部最早将于4日在官报上公布两国的协议。 FDPR是利用美国技术或软件制造的产品，即使是在非美国国家生产，也视为美国产，在出口俄罗斯之前必须得到美国许可的制裁措施。 若想向俄罗斯出口由美国管制出口的57种适用FDPR的产品，必须得到美国政府的许可。但是，由于此次免除措施，控制的主体从美国变成了韩国政府。吕本部长解释说：“如果（不包括免除对象国）美国对所有国家进行（控制），所以各方面都不确定，从企业的立场来看，行政费用和时间也花费比较多。” 国内企业的混乱仍在持续。因为俄罗斯航空及海运物流已经受阻，实际上出口之路已经消失。包括世界第一、第二大船运公司MSC和马士基在内，日本ONE、法国CMA CGM等世界主要船运公司都表示，将中断包括俄罗斯进港在内的所有对俄海运业务。国内最大的集装箱船公司HMM也在讨论中断俄罗斯航线运行的方案。 据韩国贸易协会截至3日统计的《乌克兰事态紧急困难受理现状》显示，在302件受理事项中，继货款结算（56.2%）困难之后，遭遇物流（31.1%）困难的事例最多。

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