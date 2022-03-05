乌克兰政府：“俄军占领欧洲最大的乌克兰扎波罗热核电站”. March. 05, 2022 07:52. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、纽约=常驻记者 柳在东 weappon@donga.com、jarett@donga.com. 当地时间4日，俄罗斯军队炮击欧洲最大的核电站乌克兰南部的扎波罗热核电站，引发了火灾。虽然火势已被扑灭，但稍有不慎就会引发放射性物质泄漏的“核灾难”。美国和西方国家针对俄罗斯总统普京的“财路”新兴财阀（寡头）宣布了追加制裁。 据乌克兰政府透露，当天凌晨1时40分左右，俄军炮击导致核电站外围的5层教育训练大楼起火。火灾发生后，俄军一直炮击核反应堆周边设施至凌晨3点，导致消防员无法进入。乌克兰政府表示，当天清晨6时20分左右将火扑灭。路透社报道说，扎波罗热核电站已被俄罗斯军队占领。 位于乌克兰东南部的扎波罗热核电站拥有6个核反应堆，生产力占乌克兰总电力的25%。如果炮击击中核反应堆或火势蔓延到核反应堆，核电站将面临致命危险。 乌克兰政府说：“正在安全地停止核反应堆的运转。”国际原子能机构表示：“核电站周边的放射能数值没有变化，”“对核电站的攻击违反了国际法。”乌克兰外长库列巴警告说：“如果扎波罗热核电站发生爆炸，损失将比（1986年）切尔诺贝利核电站事故高出10倍。”英国首相约翰逊称，“这是让整个欧洲陷入危险的鲁莽行动”，要求召开联合国安理会紧急会议。 美国拜登政府3日将俄罗斯最大钢铁财阀阿利谢尔·乌斯马诺夫等19名与普京总统勾结的寡头及其家属、亲信共47人列为制裁对象，并扣押了他们在美国的资产。英国和德国也宣布了针对寡头的单独制裁案。 国际信用评级机构标准普尔当天将俄罗斯国家信用等级从原来的BB+下调至CCC-，进一步下调了8个等级，俄罗斯国家破产的可能性进一步增大。CCC-只比意味着国家破产的D高出两个等级。标准普尔表示：“这是根据可能实际增加违约风险的措施。”

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