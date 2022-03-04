尹-安单一化：“组建联合政府”. March. 04, 2022 08:05. by 張寬錫, 許桐準 jks@donga.com,hungry@donga.com. 国民力量党总统候选人尹锡悦和国民之党总统候选人安哲秀在事先投票前一天的3日，突然宣布在野圈候选人单一化。当天，随着安哲秀宣布支持尹锡悦并辞去候选人退选，3月9日总统选举实际上已经演变为共同民主党总统候选人李在明和尹锡悦之间的两强格局。随着被认为是最后最大变数的在野党单一化戏剧性地得以实现，朝野势力正在密切关注它对大选版图产生的影响。 尹锡悦和安锡悦当天上午8点在国会沟通馆召开的记者会上表示：“为了‘更好的政权更迭’以打造更好的大韩民国，我们决定齐心协力，”“现在我们两个人是‘一个团队’。”“更好的政权更迭”是安哲秀的核心口号。两人还表示：“一定要弥补彼此的不足来实现政权更迭，通过互补成立有能力、有准备的政府，打造成功的政权。” 他们在联合宣言中表示：“两人想要共同打造的政府是面向未来、改革性的国民团结政府，”“在过去的4年半时间里，所有国政运营都充满着‘只许州官放火，不许百姓点灯’、虚假与伪善、不公正等种种不正常，我们将把它恢复正常。”他们还表示：“将与（总统职务）交接委员会共同协商组建联合政府的事宜。” 他们决定，为了组建“一个团队”，决定在选举结束后推进两党合并。安哲秀表示，“我一定要做的事情之一，就是将国民力量党转变为更加实用、中立的政党”，暗示了今后挑战党权的可能性。当天中午12点半，安哲秀向中央选举管理委员会提交了辞任候选人的文件。 在野圈单一化是尹锡悦方面的国民力量党国会议员张济元和安哲秀方面的国民之党国会议员李泰奎2日深夜见面后打开大门的，3日凌晨两名候选人突然会面并达成了一致。 共同民主党对单一化的影响力表示了警惕。该党总揽选举对策本部长禹相虎批评称：“我们把两名候选人的单一化定义为‘瓜分位置’的苟合。”不过，李在明表示：“政治似乎是政治家在做，但实际上是国民在做。相信历史和国民。我们将坚定不移地走民生经济、和平、团结的道路。”正义党总统候选人沈相奵表示：“两党中间只剩下我一个人了。我会带着使命感竭尽全力。”

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