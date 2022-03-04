俄罗斯接连炮击数千人躲避的基辅火车站. March. 04, 2022 08:05. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 乌克兰政府称，俄罗斯军队当地时间2日和3日接连炮击了乌克兰首都基辅中央火车站和地铁站附近。据路透社和美国有线电视新闻网（CNN）报道，中央火车站是数百、数千名试图逃离基辅的难民聚集的地方。作为地下防空洞使用的地铁站约有1.5万名基辅市民藏身。国际刑事法庭2日表示，将立即对俄罗斯战争犯罪嫌疑展开调查。联合国表示，在入侵一周后的当天，离开乌克兰的难民规模超过了100万人。 乌克兰内务部2日说，由于俄军的炮击，基辅皮夫尼奇纳站（音）部分遭到毁损。该站距离中央站只有200米左右。据英国《卫报》报道，俄罗斯军队3日也对基辅市中心的地铁站附近进行了轰炸。乌克兰情报机关还表示：“在（基辅）地铁站发现了身藏武器的俄罗斯间谍。”美国有线电视新闻网报道说，俄军2日在第二大城市哈尔科夫至少轰炸了3所学校和教堂。 俄军当天宣布占领了乌克兰南部的赫尔松。这是俄军入侵一周以来首次掌握主要城市。赫尔松是连接俄罗斯2014年吞并的南部克里米亚半岛和最近俄罗斯总统普京承认独立的东部顿巴斯地区的战略要地。 俄军4架战斗机当天侵犯了波罗的海附近的瑞典领空，还发生了瑞典战斗机出击的一触即发的情况。

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