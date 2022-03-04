智能手机、汽车、洗衣机被排除在对俄出口管制范围之外. March. 04, 2022 08:06. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 美国决定将智能手机、汽车、洗衣机等消费品排除在限制对俄罗斯出口的“海外直接产品规则（FDPR）”适用对象之外。截止到本月26日，企业即使适用FDPR，也可以向俄罗斯出口相关产品。 韩国产业通商资源部3日表示，与美国商务部产业安全局（BIS）协商后得到了上述答复。产业部相关人士表示：“美国商务部表示，智能手机等原则上是以消费者为对象的消费品，如果不向军事相关用户出口，可以看作是（适用FDPR）例外。” 也就是说，韩国的主要出口品种智能手机、汽车、洗衣机等即使没有得到美国的出口许可，也可以出口到俄罗斯。FDPR是利用美国技术或软件制造的产品，即使是在非美国国家生产，也视为美国产，在出口俄罗斯之前必须得到美国许可的制裁。 对于FDPR适用缓期期限，美国商务部解释说：“对于适用FDPR的商品，承认生效30天后的3月26日装船部分适用FDPR的缓期适用。”另外，韩国企业向俄罗斯的子公司出口零部件时，可以通过个案审查予以许可。在海外的韩国企业子公司向俄罗斯子公司出口时，同样要接受个案审查。 但是在韩国被列入FDPR免除国之前，部分出口可能会受阻。政府正在与美国进行协商，使其被列入FDPR免除国名单。政府相关人士表示：“可能需要一两个月的时间。”但是，即使韩国被列入FDPR免除国，适用FDPR的产品也要得到韩国政府的出口许可。

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