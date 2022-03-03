俄罗斯连医院也发动攻击……拜登：“俄将付出代价”. March. 03, 2022 07:56. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 乌克兰情报部门当地时间2日表示，俄罗斯军队将空降部队渗透到乌克兰第二大城市哈尔科夫并攻击了医院。前一天，首都基辅附近吉托米尔的医院等居民区和基辅附近另一个地区的妇产科医院也遭到了导弹攻击。瞄准民间设施的狂轰滥炸导致儿童等民间人员伤亡。 乌克兰安全局2日上午表示：“俄军空降兵们渗透到哈尔科夫，攻击了军队医疗院。”继前一天包围哈尔科夫、大规模轰炸平民居住地区和中心地区州政府大楼等之后，俄又渗透特种部队，攻击了伤兵等正在接受治疗的医疗设施。俄军当天还轰炸哈尔科夫的油库，引发了大型爆炸和有毒气体。 俄军对基辅和附近城市民间设施的轰炸也接连不断。俄罗斯1日上午瞄准并轰炸了基辅电视塔，造成5人死亡，乌克兰国营电视台也陷入瘫痪。当晚10时左右，吉托米尔的居民区遭到巡航导弹攻击，医院和10个建筑物被破坏，至少造成2名平民死亡。在距离基辅50公里的博罗斯卡，俄军的轰炸也破坏了2栋公寓。联合国人道主义事务协调办公室1日表示，截止到2月28日，因俄军的攻击，包括13名儿童在内，共有142名平民死亡。 美国等西方国家担心，俄罗斯改变为推翻乌克兰政府而向首都基辅展开渗透战的战术，改为孤立基辅后以狂轰滥炸方式占领的包围战，从而引发平民伤亡剧增。美国拜登政府相关人士当天对美国CBS电视台表示：“目前美国的评价是，俄罗斯兵力在一周内孤立基辅后，30天内就能掌握。” 俄罗斯军队继包围乌克兰南部赫尔松之后，又对东部马里乌波尔进行了炮击。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，俄军车辆2日进入了乌克兰南部据点城市赫尔松市中心。 拜登总统1日首次发表国情咨文，宣布对俄罗斯飞机实施禁止在美国领空飞行等追加制裁。拜登表示：“俄罗斯总统普京认为西方和北约不会采取应对措施。但他错了。”他还说：“独裁者如果不付出侵略的代价，就会引发更大的混乱，”“历史将记录，普京的战争使俄罗斯变弱，使其他世界变得强大。”

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