李在明就贬低乌克兰总统一事道歉，称“辞不达意”. February. 28, 2022 08:10. by 许东俊记者、尹多彬记者 hungry@donga.com,empty@donga.com. 共同民主党大选候选人李在明26日道歉说：“并非出自我本意，哪怕是一部分，如果给乌克兰国民带来了误会，这完全是因为辞不达意。”在前一天的电视辩论中，李在明就俄罗斯入侵乌克兰的原因表示：“6个月的新手政治家成为总统，刺激了俄罗斯，因此发生了冲突。”之后在国内外接连遭到强烈批评，他仅隔一天就低下了头。 李在明26日晚在脸书上强调：“好像是在有限的时间内没有充分说明，所以在此整理对乌克兰事态的立场，”“如果昨天看了电视辩论全文，谁都会明白，我在发言之后明确批评了俄罗斯的侵略，因此并不是贬低乌克兰总统，而是在指出（国民力量党）尹锡悦候选人令人不安的外交、安保观。”他还说：“我全力支持乌克兰国民和政府的立场和努力，”“俄罗斯的侵略行动绝不能正当化。” 李在明之所以急忙出面道歉，是因为在海外著名社区“Reddit"等上传相关发言视频后，批判回帖接连不断，对此感到有负担。 国民力量党称此“国际丢脸”，展开了总攻势。尹锡悦26日在脸书上表示：“不仅没有安慰经历了不幸事件的其他国家，反而为了利用选举而胡言乱语，这副样子引起了全世界的公愤，”“作为大韩民国的总统候选人，我向自尊心受到伤害的乌克兰国民表示歉意。” 国民力量党选举对策本部长权宁世27日批评道：“以为（李候选人的道歉）是真诚的道歉，但李候选人的信息不是针对乌克兰国民的道歉，而是出于批判尹锡悦候选人的目的，”“这与典型的水鬼行动将‘大庄洞门’责任转嫁给尹候选人的样子非常相似。”

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