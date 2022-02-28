国际局势不稳致国内汽油价格连续6周上涨，每升1739.8韩元. February. 28, 2022 08:11. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 全国加油站汽油平均价格连续6周上涨，接近每升1740韩元。由于俄罗斯入侵乌克兰，国际油价持续高位运行，原本预计4月末结束的油类税下调措施或将延长3个月。 据韩国石油公社油价信息网站Opinet27日透露，本月第四周，全国加油站每升汽油的平均售价为1739.8韩元。这比前一周上涨了21.4韩元，连续6周呈上升趋势。柴油的平均销售价格每升上涨24.3韩元，达到1564.5韩元。 由于俄罗斯入侵乌克兰，国际油价在盘中每桶超过100美元，国内汽油价格将继续保持上涨。北海产布伦特原油4月期货和西部得克萨斯原油（WTI）期货24日（当地时间）盘中每桶都突破了100美元。进口到国内的原油基准迪拜原油也在本月第四周平均上涨到了95美元。国际油价一般在2、3周的时间差内反映在国内价格上。 政府计划在下个月正式公布是否延长油类税下调措施。去年11月实施油类税下调后，到4月末为止，每升油类税从汽油的820韩元下调到656韩元，柴油从582韩元下调到466韩元。据悉，国际油价的上涨趋势将持续一段时间，因此下调油类税措施延长3个月的可能性较大。 韩国银行当天在“海外经济焦点”上表示：“国际油价因乌克兰事态等原油供应受阻的忧虑增大，上涨势头扩大”，“由于此前投资减少和乌克兰事态等，短期内将维持高水平。”

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