源于乌克兰的经济战争，韩国开始走“炮火中的增长”钢丝. February. 26, 2022 07:32. . 俄罗斯入侵乌克兰后，美国立即与西方同盟国一起切断俄罗斯大型银行的资金交易，并着手进行禁止尖端产品出口的经济制裁。其战略是，在勒紧金融机构资金来源的同时，限制航空、半导体、通信相关品种的对俄罗斯出口，同时压迫金融和产业。相反，中国则完全开放俄罗斯产小麦进口等，开始加强中俄经济合作。在对新冷战的担忧日益加深的情况下，世界经济已经出现了分裂为西方和非西方阵营的征兆。 此次事件给本来就不安的世界经济蒙上了一层阴影。俄罗斯是世界第一大天然气出口国，占全世界小麦出口量的30%。如果战争长期化，能源、谷物、原材料价格将同时出现暴涨的“超级暴涨”现象。如果国际油价超过每桶120美元，达到每桶150美元的悲观预测成为现实，世界各国的痛苦将成倍增加。 韩国经济最近3个月连续出现贸易赤字、每桶国际油价突破100美元、10年来首次出现3%的物价上涨等内外的不利因素。在这种情况下，乌克兰事态使半导体、汽车等主力产品出口俄罗斯的道路受阻，当地生产全面萎缩的困难加重。再加上，如果因供应网的扰乱导致能源价格和原材料价格上升，国内物价将进一步上涨，受此影响，利率上调幅度也会增大，从而陷入景气萎缩的恶性循环。 现在世界各国正在进入视野为零的不确定性时代。在这种情况下，韩国政府在参与俄罗斯经济制裁的同时，还承担了需要支撑一落千丈增长的课题。企业面临着高物价、高汇率、高油价的复合危机，家庭被债务压抑，对股票和房地产市场的急剧变动感到茫然失措。经济主体稍有不慎就会掉入深渊。韩国经济已经开始不安的走钢丝了。

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