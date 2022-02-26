美国从本月初开始与韩国共享入侵情报……韩国政府对单方面制裁俄罗斯仍持消极态度. February. 26, 2022 07:33. by 申振宇记者、朴孝穆记者 niceshin@donga.com,tree624@donga.com. 美国宣布对俄罗斯实行出口管制，但并未将韩国列为参与国家。尽管韩国政府已经表示将参与国际社会制裁，却被拜登政府排除在“参与国名单”之外。据悉，有人指出，美国从本月初起已向韩国政府共享了有关此次乌克兰事态的详细情报，美国要求韩国积极协助的情况下，韩国仍保持消极态度，因此拜登政府可能对此流露出了不满。 美国商务部当地时间24日公布了针对俄罗斯的全面出口限制计划，并解释说，美国与欧盟、日本、澳大利亚、英国、加拿大、新西兰进行了合作，这些国家将共同参与。这里没有提到韩国。此前，美国白宫高层官员当地时间22日表示，就对俄制裁问题与同盟国进行了协商，当时美国也没有将韩国包括在内。 综合《东亚日报》25日的采访，美国从本月初开始与韩国政府共享了有关此次事件的具体情报。据悉，就乌克兰的火药库——东部顿巴斯，美国本月初已经提供了该地区的动向情报，并对今后的局势等进行了比较准确的预测。据悉，韩国政府在本月中旬已经从美国得到了俄罗斯在白俄罗斯建设野战医院等军队支援设施等战争准备情况和展开网络战争可能性的谍报。 美国不仅向韩国政府共享了如此详细的局势动向，而且还向韩国政府共享了最近对俄出口管制制裁案，并说服韩国政府共同参与制裁等，但政府一直以经济负担为由犹豫不决。直到俄罗斯正式发动进攻的24日，文在寅总统才表示，“为遏制武力入侵和和平解决事态，对国际社会包括经济制裁在内的努力表示支持，并将参与其中，”暗示将参与制裁。 但据悉，韩国政府仍在讨论具体何时、以何种方式实施制裁。从目前来看，单独制裁的可能性也不高。总统国民沟通首席秘书朴秀贤25日就独自制裁表示，“现在不是只有我们能独自做些什么的时代”，再次确认了尚未进行讨论的立场。也就是说，考虑到与俄罗斯的关系，韩国不会执意站在制裁第一线。对此，曾任外交部第一次官的国民力量党国会议员赵太庸在与《东亚日报》的通话中警告称：“在俄罗斯已经违反国际法并受到指责的情况下，不知道为什么韩国还要看眼色行事，”“相比不刺激俄罗斯而获得的利益，与美国在同盟战线之外的损失更大。”

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