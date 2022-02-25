普京的“不义战争”和“粗暴践踏主权”，国际应联合应对. February. 25, 2022 07:49. . 俄罗斯军队昨天开始对乌克兰发动全面进攻。普京总统宣布开始军事作战后，俄罗斯军队开始进入乌克兰东部地区。基辅等各个地方都发生了连锁爆炸。美国总统拜登表示，“将和同盟一起坚决应对”，欧洲等世界各国也对俄罗斯进行了高强度的制裁。文在寅总统也表示：“将共同参与包括经济制裁在内的国际社会的努力。” 俄罗斯入侵乌克兰是粗暴践踏乌克兰主权和领土的违反国际法的行为，也是杀伤无辜生命的反人伦犯罪行为。虽然普京声称“维持和平以保护居民”，并表示“没有占领乌克兰的计划”，但任何借口都不能使不义的战争正当化。对于这种不可容忍的破坏世界秩序的行为，应通过国际社会的联合、自由国家的团结来谴责俄罗斯，让它付出应有的代价。 普京不顾国际社会的多次警告，开始了恢复前苏联势力圈的军事行动。这距离在邻国建立亲俄代理政权，赋予其居民俄罗斯国籍，陷入内战的混乱已经过去了8年。如果允许这样的强国蹂躏弱小国家，国际社会只能变成只由力量支配的弱肉强食的战场。为了恢复世界秩序和规范、和平，也要在国际上联合起来，坚决惩罚俄罗斯的侵略行为。 美国和欧洲通过残酷的制裁措施，以孤立俄罗斯的封锁战略进行对抗。虽然在加强对乌克兰的军事支援，但不会派遣兵力与俄罗斯军队直接对峙。对于非北约成员国的乌克兰来说，首先必须自己承担军事应对。国际社会应该联合起来积极支援乌克兰，使乌克兰不成为单方面的牺牲者，从而挫败俄罗斯的野心。 由于俄罗斯的开战，第二次冷战即新冷战正式开始的轰鸣声响起。今后，世界将分为美国主导的西方阵营和俄罗斯、中国的权威主义阵营，对决和矛盾将更加激烈。全球供应网分离等世界经济中断也是不可避免的。韩国处于这种新冷战的最前线。虽然晚了一步，但既然表明了参与制裁的意向，作为西方同盟的一员，应该积极贡献力量。这也是防止朝鲜蠢蠢欲动、应对经济冲击波的方法。

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