因MLB职场关闭而引发猜测的金广铉的去留问题. February. 24, 2022 07:48. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 在美国职棒大联盟（MLB）职场关闭（罢工）持续的情况下，围绕自由签约选手（FA）“KK”金广铉（34岁）的去留问题，各种猜测层出不穷。 金广铉的原所属球队圣路易斯红雀队的记者口中透露出了球队和选手分手的可能性。22日，采访了圣路易斯队近20年的《圣路易斯邮报》记者德里克•古尔德在与球迷们的对话中表示，“金广铉希望得到在圣路易斯队无法拥有的先发投手机会，因此希望离开球队。他（因为任职问题）觉得自己不能完全与球队在一起。” 2020年以2年合约加盟圣路易斯红雀队的金广铉在上个赛季出场的27场比赛中，以先发投手的身份参加了21场比赛。腰和胳膊肘等经常受伤的他，从8月开始经常担任中继投手，而不是先发投手。首发出场情况下取得6胜7负、平均责任失分3.63的金广铉，在担任中继投手时取得1胜0负、1次保局成功、平均责任失分1.80的成绩。 部分媒体还预测，洛杉矶道奇队可能会向首发和候补投手都能够胜任的金广铉提出引进提议。23日，美国棒球统计网站《Fangraphs.com》表示：“道奇队喜欢（任职）有弹性的投手。金广铉作为首发和中继投手都能起用，展现出了良好的表现”，并预测道奇队有可能以2年3600万美元（约428.652亿韩元）的条件与金广铉签约。 在圣路易斯，也有人希望球队能与金广铉续约。圣路易斯红雀队的球迷网站《Red Bird Lenze》表示：“无论是首发还是候补投手，金广铉都是圣路易斯队需要考虑续约的FA投手”，“加强球队的首发阵容或作为核心中继投手与他续约，将是一个并不令人惊讶的决定。” 目前没有所属球队的金广铉在仁川通过个人训练保持身体状态，等待MLB职场关闭结束。据悉，虽然不断有人提出重返KBO联赛原所属球队SSG的传闻，但金广铉表现出了想继续留在MLB的意志。

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