普京在派兵第二天声称“不想马上派兵”，“灰色战术”引发混乱. February. 24, 2022 07:48. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄罗斯总统普京在决定向乌克兰东部派兵的第二天即当地时间22日表示：“并没有想立即向乌克兰顿巴斯地区派遣军队。”但是北约确认了俄罗斯军队进入乌克兰东部顿巴斯地区的事实。对此，《纽约时报》等外国媒体评价说，这是普京特有的“灰色战术”，让对方无从知道自己的意图和真实与否，来压迫对方。 据俄新社等媒体报道，普京当天在俄罗斯上院俄联邦委员会批准派兵后对媒体表示：“俄罗斯将根据在与顿巴斯地区亲俄反政府武装势力顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国签署的威胁情况下将进行军事合作的规定提供军事支援。”他还说：“并不是说现在俄罗斯军队就要去顿巴斯。根据现场发生的具体情况会有所不同。” 军事专家们评价说，在北约和欧盟已经确认俄罗斯军队进入顿巴斯地区的情况下，普京发出这样的信息，是他特有的“灰色战术”，也是在军事作战中结合心理战、假新闻、政治工作等的“混合战术”。 《纽约时报》报道说：“普京正在适当地利用大规模攻击、一块一块肢解一个国家的方式、像蟒蛇一样挤压的战略，”“相比需要大费用和军事力量的全面战争，分阶段破坏乌克兰内部，即使不动用战车，也压迫西方国家。”虽然俄罗斯15日撤回了乌克兰国境一带的部分俄罗斯部队，但实际上增加兵力也是出于同样的原因。 也有分析认为，普京对全面战争感到了负担。普京决定承认顿涅茨克、卢甘斯克独立及派兵后，俄罗斯股价指数MOEX指数暴跌10.5%，俄罗斯卢布比美元贬值3.4%。俄罗斯舆论调查机构莱瓦达中心去年年末对“俄罗斯进攻及吞并乌克兰”进行了问卷调查，结果显示赞成者仅占25%。 美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“普京作为熟练的机会主义者和实用主义者，可以做出合理的选择。现在普京接下来要做的事情都集中了视线。”

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