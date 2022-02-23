“尹锡悦会死掉”“李在明门”录音攻防战. February. 23, 2022 07:40. . 共同民主党总统候选人李在明、国民力量党总统候选人尹锡悦就大庄洞疑惑的所谓“郑英学录音”发生了正面冲突。在前天的候选人电视辩论中，李在明拿着写有金万培和郑会计师对话内容的面板攻击说：“‘如果来了尹锡悦逮捕令，尹锡悦会死掉’‘尹锡悦本来就是罪多的人’，这是录音记录中出现的（金万培的）话。”尹锡悦则回应说：“这段录音听到最后，金某还说到了‘李在明门’。”李在明高声说道：“如果是假消息，你会辞去候选人吗?”尹锡悦则针锋相对地表示：“请把录音听完吧。” 两名候选人的录音攻防战正在让国民更加无所适从。两人都没有说明到底“尹锡悦会死掉”“李在明门”等说法是出自什么语境，只是各自找出认为有利的部分，用于攻击对方。同样是在昨天，两名候选人方面表示，“不是说李候选人有‘李在明门’，而是说他‘被李在明门挡住了’”“‘尹锡悦会死掉’等言论是只摘录一部分的恶意歪曲，是公开捏造假消息”等，一直持续了一天的争论不休。 这可能是因为法院为了保障被告人的防御权，允许阅览和誊写“郑英学录音”后，点点滴滴地流露其中一部分而不是全文。这种架构下，政治圈可以根据自己的口味把它当作政治斗争材料使用。也有人主张，与其这样还不如公开全文，但检察机关的态度是不可能。可以肯定的是，导致这种攻防战并引发混乱局面的是检察机关，虽然着手调查大庄洞疑惑已经5个多月，但尚未查明核心疑惑的真相。 在此期间，“50亿俱乐部”等追加疑惑层出不穷。在录音记录中出现的“大人物”是现任大法官一事一经报道，在野党就展开了“真正人物”另有其人的攻势。某电视台报道称已经拿到了调查纪录，尹锡悦存在当时对牵线釜山储蓄银行大庄洞事业初期贷款的嫌疑人只招待咖啡、作出无嫌疑处理的疑惑。共同民主党立即出面声称，“这不是李在明事件，而是尹锡悦事件”。在什么是事实什么是造假，是夸张还是歪曲，种种混杂在一起的情况下，距离大选已只有半个月。如果早点实施特检，就不会出现这种混乱。

한국어